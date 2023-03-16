Citizen如何通过招募亚裔老年人来重塑自己

赵打开手机上的Citizen App，通过一个名为“实时监控”的功能，与该平台的一个客服人员建立联系。而该平台也可以通过网络追踪到赵的GPS位置，客服只要点击另一个按钮，就可以得到打开她手机摄像头的授权。这样该平台就可以“看到我所看到的东西”，赵说。通常来说，她甚至不会和客服人员进行对话，但她知道“这时有人和我一起走”，这会让赵感到安心一些。

这是赵最近采取的最新安全措施之一：她也避免乘坐公共交通工具，以及在城市里走路的时候，会在她的钥匙链上挂着一个长长的尖头装置。这个装置是一个浅粉色的塑料制品，必要的时候会变成一个武器。

但在她看来，Citizen这样一个允许用户报告和跟踪附近犯罪通知的超级本地应用程序是她最好的保护手段之一，这种数据驱动的DIY安全措施能够保护一个长期被忽视的群体。

“我们在教育、公共安全、住房、交通方面上的需求，都没有得到满足和关切。就好像我们不重要一样。”赵说，她目前也是多家教育非政府组织的代课教师和社区联络员，“我们的需求没有得到尊重，我们的需求没有得到满足，人们到处都轻视我们。”

“我真的相信Citizen是一个维持社会正义和种族正义的工具。”

“我们必须实施一些行动来保护我们的社群，”她补充道。“Citizen是最完美的工具。”

在当地持续发生基于种族的攻击、以及一系列针对亚裔居民的大规模枪击事件之后，许多亚裔和太平洋岛民（AAPI，Asian-American and Pacific Islander）社群的居民们都告诉《麻省理工科技评论》他们欢迎这款应用程序，认为它可以解决反亚仇恨带给他们的焦虑。