“李老师”口述：如何成为推特上中国抗议信息的聚集地

这个账户背后只有一个人：李（大家称他为李老师），出于安全考虑，他要求只透露姓氏。他是一位居住在意大利的中国画家，且从未在新闻行业工作过，但这并没有阻止他把自己的推特账号变成了一个单人值守的新闻直播间。

针对新冠清零政策的抗议活动在 11 月的最后一个周末达到了高峰，李老师每秒钟都会收到十几条私信，他也在尽可能在收到投稿的一瞬间分辨、过滤掉不实信息。尽管在过去的一年里，他一直在发布关注者们的匿名私信，但这对他来说，也是一次完全不同的经历。

长期以来，他一直在网上关注并谈论中国的社会问题。2021 年的时候，他开始在微博上收到私信，这些人担心暴露自己的身份，希望通过他将这些信息发布出去。

但是后来，他发布的消息开始被审查和删帖；到今年2月，他的账户被封禁。之后的两个月中，他又有 49 个账户陆续被禁。但他的关注者们大方地让他使用自己的手机号去注册更多的账号（来发布信息）。今年 4 月，他被微博禁止访问，于是辗转到了推特。也正是在推特上，他收到了大量国际账户以及翻墙访问推特的中国用户的关注。

上周，郑州富士康工厂的工人与管理层爆发冲突，李老师开始通过中国社交媒体和他的关注者提供的信息来跟踪事态走向。那一晚，他只休息了 3 个小时。

到周末，中国的大城市里爆发了更多的抗议活动。李老师又一次开始发布实时抗议视频录像，以期一方面帮助在中国国内的人了解信息，来决定是否要参与其中；另一方面告诉身处海外的人们，中国正在发生的事情。“让大家感觉，这一秒我虽然在世界各地，但是这件事情正在发生，而我正在看，”李老师说。

他的推特帐户现在已经成为抗议活动信息的集散地，仅在过去一周就吸引了超过 60 万名关注者。

但是他也因为所做的事，承受着代价：在中国的社交媒体平台（如微博、微信等）上提及他的账号名称会被审查。他也在私信中收到死亡威胁，并且警方已经去拜访了他在中国的家。